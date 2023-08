Paraná destina mais de R$ 5 milhões para ampliação e melhoria da nova maternidade do HU

O Governo do Paraná anunciou, na manhã desta quinta-feira (3), a destinação de mais de R$ 5 milhões para a ampliação e para a melhoria da infraestrutura da nova maternidade do HU (Hospital Universitário), da UEL (Universidade Estadual de Londrina).





O anúncio foi feito em um evento no Anfiteatro do CCS (Centro de Ciências da Saúde) e contou com a presença do governador em exercício, Darci Piana (PSD), do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, da reitora da UEL, Marta Favaro, além do prefeito Marcelo Belinati (PP), do secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, e outras autoridades.

Durante o anúncio, o Governo apontou que são destinados R$ 3,79 milhões para a adequação da estrutura, além de um aporte mensal de R$ 1,36 milhão para custear os recursos humanos da instituição. A nova maternidade do HU será alocada no prédio utilizado como hospital de campanha para o atendimento de pacientes com covid-19 durante a pandemia.