Paraná deve receber nova remessa com 96.600 doses de vacina contra a Covid-19

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) deverá receber 96.600 doses da vacina monovalente XBB contra a Covid-19 nesta quinta-feira (24). A logística de distribuição para os municípios está prevista ainda nesta semana. O imunizante é destinado para a população acima de seis meses, sendo o mais atual em utilização no combate à doença, pois protege contra a variante XBB 1.5, que faz parte das variantes atualmente circulantes do SARS-CoV-2.





O lote será da vacina Moderna, a mesma para crianças e adultos, variando apenas o volume da dose. Atualmente a vacinação abrange crianças de 6 meses a menores de 5 anos, como parte da vacinação de rotina, e adultos elegíveis. A prioridade será dada a pessoas acima de 60 anos, gestantes, puérperas, imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, entre outros grupos prioritários.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As últimas remessas enviadas ao Paraná pelo governo federal foram no dia 19 de agosto (5.000 doses destinadas especificamente para crianças) e no dia 27 de setembro, com 35 mil doses da vacina monovalente XBB contra a Covid-19 para a população com idade acima de 12 anos.





COBERTURA VACINAL





No Paraná, atualmente, a cobertura vacinal monovalente para quatro doses é de 20,47%; para as três doses, de 57,39%, e de 87,71% para as duas doses. No total foram aplicadas 29.924.295 doses da vacina contra a Covid-19. Em números absolutos, o Estado está em quinto lugar no País. À frente estão os estados de São Paulo (131.390.515), Minas Gerais (53.280.595), Rio de Janeiro (42.350.005) e Bahia (36.148.314).





De acordo com sistema Notifica Covid-19, do início do ano até agora foram confirmados 45.706 casos e 219 óbitos no Paraná.