Paraná recebe 111 mil vacinas contra a Covid-19 nesta segunda

Nesta segunda-feira (4), o Paraná recebe mais 111.100 vacinas contra a Covid-19. Dessas, 94.300 são doses pediátricas da Pfizer/BioNTech; outras 16.800 são da Janssen e ainda não tem público-alvo definido. O envio foi confirmado pelo Ministério da Saúde.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os imunizantes devem desembarcar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 7h45, no voo LA-3288. . Assim que chegarem, serão encaminhados ao Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), em Curitiba, para conferência e armazenamento.

Continua depois da publicidade





Essa será a primeira remessa que o Paraná recebe neste mês. Em março, o Estado recebeu 556.870 doses, sendo 323.300 imunizantes para o público infantil e 233.570 para a população em geral.