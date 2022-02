Paraná recebe 914 mil doses de vacinas contra a Covid-19

O Paraná recebeu, nesta quinta-feira (24), mais 914.750 doses de vacinas contra a Covid-19. Dessas, 349.150 são da Janssen e são destinadas para dose de reforço do público acima de 18 anos, elas pertencem à 90ª pauta de distribuição do governo federal. Outras 565.600 são da CoronaVac e serão usadas na imunização do público infantil, de 6 a 11 anos, sendo 14.600 para a primeira dose e 551.000 para a segunda dose, elas fazem parte da 91ª pauta de distribuição.

As vacinas, que foram enviadas por via terrestre pelo Ministério da Saúde, já estão armazenadas no Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), em Curitiba. Nesta sexta-feira (25), elas serão encaminhadas às Regionais de Saúde.

Outros lotes

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) já havia recebido 507.000 vacinas da AstraZeneca, destinadas para a dose de reforço, nesta quarta-feira (23), por via aérea. Além de ter recebido outras 169.200 doses pediátricas da CoronaVac na segunda-feira (21), totalizando 1.590.950 imunizantes em menos de quatro dias.

“Mais de 1,5 milhão de vacinas durante a semana, um número muito grande de doses que chegou ao Estado, em tão pouco tempo. Já estamos organizando a distribuição e o quanto antes enviaremos para o Interior, conforme a necessidade de cada município”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Novas doses

Ainda nesta quinta, o Paraná deve receber outros 294.840 imunizantes da Pfizer, destinados para a segunda dose do público acima de 12 anos. As vacinas pertencem ao 88° informe técnico e a 90ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde e virão em três lotes.

O primeiro lote desembarcou no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 13h50, no voo LA3293. Os outros dois, que finalizam a carga, têm previsão de chegada às 18h45 (LA3510) e às 21h35 (LA3430).