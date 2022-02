Paraná recebe 97 mil vacinas pediátricas contra a Covid-19

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) recebeu na noite desta terça-feira (1º) 97.000 vacinas pediátricas da Pfizer/BioNTech, destinada ao público infantil, de 5 a 11 anos.

As vacinas chegaram às 23h10, no voo 4736, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, e foram encaminhadas para o Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), em Curitiba, para conferência e armazenamento.

Esta é a quarta pauta de distribuição da Pfizer exclusiva para este público-alvo. Além dessas, outras 159.880 vacinas da CoronaVac para crianças de 6 a 11 anos devem chegar nesta quarta-feira (2), às 9h30, e no início da tarde, às 13h50.





Também estão sendo aguardadas 332.750 vacinas da AstraZeneca para a dose de reforço da população acima de 18 anos. A chegada desses imunizantes está prevista para às 10h05, no voo AD 4193. Na quinta-feira devem chegar vacinas da Janssen.