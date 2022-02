Paraná recebe mais 177 mil doses de reforço contra a Covid-19

Na tarde desta quinta-feira (3), a Secretaria de Estado da Saúde recebeu mais 177.450 vacinas contra a Covid-19 da Janssen para dose de reforço. Essa quantidade completou a remessa de 354.900 vacinas da Johnson & Johnson destinadas ao Estado. Durante a manhã, outras 177 mil já haviam chegado. Os imunizantes fazem parte da 84ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde e são para a dose de reforço da população adulta, acima de 18 anos.

As vacinas desembarcaram no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, perto das 14h. Na próxima semana, deverão ser descentralizadas, considerando a logística de conferência, separação e distribuição das doses.

Desde o início da semana 944.530 vacinas chegaram ao Paraná. Dessas, 686.884 já foram encaminhadas para as Regionais de Saúde.





“Estamos agilizando a distribuição para que as doses de reforço cheguem o quanto antes para proteger ainda mais os paranaenses contra o coronavírus, que está circulando, além das crianças, que estão recebendo suas primeiras doses”, enfatizou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





Ainda nesta quinta (3), o Estado ultrapassou a marca de 20 milhões de doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19. No total, de acordo com a plataforma Localiza SUS, do Ministério da Saúde, 20.307.452 pessoas receberam a primeira e segunda doses, dose de reforço ou adicional.