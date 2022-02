Paraná distribui às cidades do estado quase 700 mil doses de vacinas contra a Covid-19

O Paraná já iniciou a distribuição das 686.884 doses de vacinas contra a Covid-19, obtidas nos últimos dias, para as 399 cidades que compõem o estado. Somente nesta quinta-feira (3), a Sesa (Secretaria Estadual de Saúde) recebeu mais 177.450 vacinas da Janssen para distribuição. Também estão sendo enviados 95.920 medicamentos para as 22 Regionais de Saúde.

“Continuamos acelerando a distribuição de vacinas para que as doses cheguem até as pessoas o mais rápido possível”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “Além disso, o Governo segue apoiando os serviços de Saúde com medicamentos, seja para tratamento da gripe H3N2 ou para intubação de pacientes com Covid-19”.

As vacinas são, em sua maioria, para dose de reforço (322.287); primeira dose em crianças de cinco a 11 anos (256.880); segunda dose para a população acima de 12 anos (58.565); e primeira dose também acima de 12 anos (23.610). Também há uma quantidade para a primeira, segunda e terceira dose, segundo a solicitação dos municípios (25.542).





São 97 mil Pfizer pediátricas; 159.880 CoronaVac pediátricas; 288.345 AstraZeneca para dose de reforço; 23.610 Pfizer para primeira dose; 14.100 Pfizer para segunda dose; 33.942 Pfizer para dose de reforço; 44.465 AstraZeneca para segunda dose; e 25.542 Pfizer para primeira, segunda e terceira dose, de acordo com a demanda.





Os imunizantes pediátricos chegaram ao estado entre a noite de terça (1º) e quarta-feira (2). Este é quarto lote infantil enviado ao Paraná desde o início da vacinação deste público, em 15 de janeiro, somando 601.360 doses.

Com a nova distribuição, já são 542.220 imunizantes pediátricos descentralizados para os municípios, restando 59.140 doses de CoronaVac para segunda dose que permanecem armazenadas no Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná) para envio em tempo oportuno.