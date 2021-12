Paraná receberá mais 387.240 vacinas contra a Covid-19 para dose reforço

O Ministério da Saúde confirmou o envio de 387.240 vacinas contra a Covid-19 ao Paraná. As doses são da 71ª pauta de distribuição e devem chegar na tarde desta segunda-feira (6).

A remessa é integralmente para dose de reforço (DR), sendo 376.740 vacinas da Pfizer/BioNTech para a população acima de 18 anos e 10.500 AstraZeneca/Fiocruz destinadas à população indígena (de 18 a 59 anos).

As doses da Pfizer desembarcam no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 13h50, no voo LA-3293, e às 15h, no voo G3-1106. O lote com AstraZeneca/Fiocruz está previsto para às 18h35, no voo AD-4078.





Assim que os imunizantes chegarem ao Estado serão encaminhados para o Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), onde passarão por conferência e armazenamento até que sejam descentralizados para as Regionais de Saúde.





“Esta é a primeira remessa de dezembro, no último mês do ano. Nosso caminho até aqui foi de muita dedicação, trabalho e esperança. Quase doze meses completos recebendo vacinas semanalmente e, logo na sequência, já fazendo chegar aos braços dos paranaenses. Antes de 2022, gostaria de ver toda a população vacinada contra o coronavírus”, enfatizou o secretário de Saúde do Estado, Beto Preto.