Queda de energia prejudica abastecimento hídrico em Cambé e Londrina

A queda de energia e a total paralisação da operação de quatro unidades do Sistema Produtor Tibagi, desde a madrugada desta segunda-feira (6), prejudicou o abastecimento hídrico em Cambé, na região metropolitana, e grande parte de Londrina, informa a Sanepar.

A Companhia promete que equipes da Copel, com o suporte de seus agentes, estão trabalhando no diagnóstico e resolução do problema. Não há um prazo para conclusão dos trabalhos, porém.

A orientação é uso racional da água, priorizando alimentação e higiene pessoal.





Conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível usufruir do recurso por 24 horas, no mínimo.

Dúvidas?





O SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar) é através do telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, o solicitante deve ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.