Paraná registra 1.573 casos e 61 mortes pela Covid-19

A secretaria estadual da Saúde divulgou nesta quinta-feira (21) mais 1.573 casos confirmados e 61 mortes em decorrência da Covid-19 no Paraná. Os números incluem meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Estado soma 1.535.165 casos confirmados e 39.847 mortos pela doença.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os casos confirmados divulgados nesta quinta-feira são de outubro (1003), setembro (269), agosto (143), julho (51), junho (51), maio (45), abril (1), março (3), fevereiro (3) e janeiro (2) de 2021 e novembro (2) de 2020. Os óbitos divulgados são de outubro (36), setembro (12), agosto (1), julho (1), junho (3), maio (1) e março (4) de 2021, e dezembro (2) e julho (1) de 2020.

Continua depois da publicidade





Internados





O boletim relata que há 428 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 internados. São 341 em leitos SUS (222 em UTI e 119 em enfermaria) e 87 em leitos da rede particular (46 em UTI e 41 em enfermaria). Há outros 1.091 pacientes internados, 614 em leitos UTI e 477 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Continua depois da publicidade





Óbitos





A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 61 pacientes. São 25 mulheres e 36 homens, com idades que variam de 25 a 100 anos. Os óbitos ocorreram entre 05 de julho de 2020 a 20 de outubro de 2021.





Os pacientes que faleceram residiam Curitiba (16), Londrina (4), Foz do Iguaçu (4), São José dos Pinhais (2), Jaguapitã (2), Campo Mourão (2) e Araucária (2). O boletim registra, ainda, a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Toledo, Telêmaco Borba, São Sebastião da Amoreira, São Mateus do Sul, Rio Azul, Pitangueiras, Piraquara, Pato Branco, Miraselva, Matinhos, Matelândia, Maringá, Loanda, Joaquim Távora, Jardim Alegre, Jaguariaíva, Irati, Ibiporã, Guarapuava, Florestópolis, Farol, Dois Vizinhos, Diamante do Sul, Cruzeiro do Oeste, Cornélio Procópio, Cascavel, Carlópolis, Campo Largo e Ampére.





Fora do Paraná





O monitoramento registra 6.146 casos de residentes de fora do Estado, sendo que 216 pessoas morreram.