Paraná registra 82 casos de meningite em 2024; saúde reforça medidas de prevenção

Desde o início de 2024, dados preliminares do Sinan Net (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) já registraram 82 casos de meningite e quatro óbitos no Paraná. A doença é considerada endêmica no Brasil.





Os quatro óbitos ocorreram entre 8 de fevereiro e 3 de março, em quatro municípios pertencentes às 2ª, 10ª e 15ª Regionais de Saúde. Morreram um homem de 42 anos, residente em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba; uma criança de 3 anos, de Maringá (Noroeste); uma mulher de 54 anos, moradora de Catanduvas (Oeste); e uma criança de sete anos residente em Cascavel (Oeste).



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) ressalta a importância dos cuidados para prevenir a doença, que se caracteriza por febre, dor de cabeça, rigidez na nuca, mal-estar, náusea e confusão mental como alguns dos sintomas.





A doença é um processo inflamatório das meninges, ocasionada por vários agentes etiológicos como vírus, bactérias e fungos e pode deixar sequelas e até à morte em até 24 horas, caso o diagnóstico não seja oportuno.



Publicidade





De 2019 até 2023 houve 6.402 casos e 429 óbitos pela doença no Paraná. Foram confirmados 1.852 casos e 100 óbitos em 2019; 851 casos e 54 mortes em 2020; 904 e 86 em 2021; 1.190 e 101 em 2022 e 1.605 e 88 em 2023, respectivamente.





Os casos são esperados ao longo de todo o ano, com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais, sendo que as meningites bacterianas são mais comuns no outono-inverno e as virais na primavera-verão. A doença atinge as membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal, oodendo afetar pessoas de todas as idades, principalmente as crianças.

Publicidade





A meningite é de notificação compulsória, sendo necessárias a busca ativa e investigação de casos e surtos para o seu monitoramento. Alguns agentes bacterianos possuem um grande potencial epidêmico, como, por exemplo, o meningococo.