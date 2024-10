Paraná registra mais 112 casos de coqueluche

Boletim da Sesa (Secretaria Estadual de Saúde) do Paraná, divulgado na quarta-feira (30), aponta que o estado tem 1.112 casos de coqueluche neste ano. Em comparação com o boletim da semana passada, houve um aumento de 112 registros positivos. Ainda de acordo com a Sesa, são seis óbitos pela doença, sendo três confirmados (um em Londrina e dois em Curitiba) e três em investigação - São José dos Pinhais, Quitandinha e Umuarama.





Sete municípios da 17ª Regional de Saúde de Londrina têm registros da doença: Londrina (147), Cambé (29), Bela Vista do Paraíso (8), Ibiporã (6), Assaí (5), Rolândia (3) e Pitangueiras (1).

Curitiba é o município com maior número de casos (287), seguido de Londrina e Ponta Grossa (111).





Do total de casos, 406 se concentram na faixa etária de 12 a 19 anos; 198 na de 30 a 49 anos e 119 na de menos de um ano de idade. Outras faixas etárias que registraram casos são: 20 a 29 anos (105), 5 a 11 anos (104), 50 anos ou mais (93) e 1 a 4 anos (87).

