Paraná registra mais 63 mortes e 2.191 infectados pelo coronavírus

O Paraná confirmou mais 2.191 casos e 63 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus no boletim desta quinta-feira (23). Os números incluem meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. O estado soma agora 1.492.004 casos e 38.468 óbitos pela doença.







Os casos confirmados divulgados nesta data são de setembro (1.871), agosto (134), julho (40), junho (99), maio (45), abril (1) e março (1) de 2021.





Internados – 728 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 560 pacientes em leitos SUS (336 em UTI e 224 em leitos clínicos/enfermaria) e 168 em leitos da rede particular (101 em UTI e 67 em leitos clínicos/enfermaria).





Há outros 1.494 pacientes internados, 760 em leitos UTI e 734 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Óbitos – A Sesa informa a morte de mais 63 pacientes. São 28 mulheres e 35 homens, com idades que variam de 30 a 92 anos. Os óbitos ocorreram entre 3 de abril a 22 de setembro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (15), Londrina (12), Foz do Iguaçu (3), Ponta Grossa (2), Curiúva (2) e Cascavel (2).





A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Umuarama, Toledo, Santo Antônio da Platina, Salto do Lontra, Piraí do Sul, Pinhais, Palotina, Nova Esperança, Morretes, Marialva, Mandaguaçu, Laranjeiras do Sul, Jaguapitã, Iporã, Cornélio Procópio, Congonhinhas, Colorado, Colombo, Campo Mourão, Campo Largo, Campina Grande do Sul, Cambé, Astorga, Assis Chateaubriand, Araucária, Apucarana e Andirá.

Fora do Paraná – O monitoramento da Sesa registra 6.094 casos de residentes de fora do Estado, 217 pessoas foram a óbito.