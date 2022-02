Paraná registra mais de 15 mil casos e 48 mortes por Covid-19

Nesta quinta-feira (10), mais 15.690 casos e 48 óbitos em decorrência de Covid-19 foram registrados pela Secretaria estadual da Saúde do Paraná.

Com os novos casos, o Estado soma 2.143.149 diagnósticos e 41.393 mortes, desde o início da pandemia.

Os casos confirmados são de fevereiro (13.506) e janeiro (2.133) de 2022; dezembro (4), novembro (1), outubro (1), agosto (2), julho (4), junho (4), maio (9), abril (1), março (2) e janeiro (2) de 2021; e dezembro (6), novembro (3), outubro (1) e julho (11) de 2020.





Os óbitos são de fevereiro (39) e janeiro (9) de 2022.





INTERNADOS

182 pacientes diagnosticados com Covid-19 estão internados no momento, 82 em UTIs e 100 em leitos clínicos/enfermaria, todos em leitos SUS.





Há ainda outros 1.377 pacientes internados (519 em UTIs e 858 em enfermarias) em leitos das redes pública e particular, aguardando resultados de exames. Todos são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.





ÓBITOS





Das 48 mortes registradas pela Secretaria de Saúde, 25 são do sexo feminino e 23 do masculino. As idades que variam entre zero e 92 anos. Os óbitos ocorreram entre 14 de janeiro e 10 de fevereiro de 2022.





Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (6), Londrina (5), Apucarana (4), Paranavaí (3), Maringá (3), Ribeirão do Pinhal (2) e Chopinzinho (2). Também foi registrada a morte de uma pessoa em cada um dos seguintes municípios: Umuarama, São José dos Pinhais, São Jerônimo da Serra, Sarandi, Rolândia, Pinhais, Palmas, Nova Esperança, Nova Aurora, Jacarezinho, Irati, Imbituva, Foz do Iguaçu, Floresta, Figueira, Fazenda Rio Grande, Dois Vizinhos, Clevelândia, Cascavel, Borrazópolis, Bituruna, Araucária e Almirante Tamandaré.