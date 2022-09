Paraná: Saúde confirma mais 123 casos de dengue

A Sesa-PR (Secretaria de Estado da Saúde do Paraná) registrou mais 123 casos confirmados de dengue no Estado. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (13). O total de casos confirmados desde agosto deste ano é de 652 casos.





Mais 1.113 notificações foram registradas, o que totaliza 6.319 neste ano. Até o momento foi confirmada a morte de uma mulher no Paraná.

Atualmente há 253 municípios com notificações da doença em 22 regionais de saúde. Em 132 deles há casos confirmados da doença, 10% a mais do que o boletim anterior (122). Há 107 municípios com casos autóctones.





