Paraná: Sesa anuncia abertura de 233 novas vagas para Mais Médicos

A abertura de 233 vagas ofertadas pelo Ministério da Saúde para o Programa Mais Médicos foi anunciada nesta terça-feira (2) pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde). O novo edital, que dá início ao 38º ciclo do programa, prevê vagas em 133 municípios paranaenses. As inscrições vão até as 18h deste sábado (6) e podem ser feitas AQUI .





O médico interessado em aderir ao programa, deverá ser formado em uma universidade brasileira, ou possuir diploma revalidado no Brasil, registrado no CRM (Conselho Regional de Medicina). Médicos brasileiros e estrangeiros com habilitação para exercer a profissão no Exterior também estão elegíveis para a participação. A lista completa dos municípios contemplados, bem como o número de vagas por município, pode ser conferida neste documento .

O secretário de Estado da Saúde, César Neves, ressaltou a importância do Mais Médicos, ao afirmar que é um programa imprescindível para reforçar a capacidade assistencial do SUS (Sistema Único de Saúde), principalmente da Atenção Primária, uma vez que é a porta preferencial de acesso para a população aos serviços de saúde, sobretudo em áreas de maior vulnerabilidade social que possam apresentar escassez e dificuldade de fixação de profissionais.





“O Paraná é um parceiro do Mais Médicos e acreditamos que este novo ciclo, assim como nos anteriores, terá uma grande adesão”, afirmou.

De acordo com o Ministério da Saúde, o programa tem como objetivo diminuir a carência de profissionais nas regiões prioritárias para o SUS, com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde; ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população, além de aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde e na organização e no funcionamento do SUS.





No Paraná, 351 municípios já aderiram ao programa, somando 1.334 vagas ocupadas por profissionais médicos.





