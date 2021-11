Paraná soma mais dois óbitos e 639 casos do novo coronavírus

O Paraná somou nesta segunda-feira (15) mais 639 casos confirmados e duas mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.



A Sesa (secretaria de Estado da Saúde) divulgou que os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná totaliza 1.563.495 confirmações e 40.484 óbitos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de novembro (233), outubro (178), setembro (73), agosto (49), julho (31), junho (34) e maio (41) de 2021.





Óbitos





A Sesa informa a morte de mais dois pacientes. São um homem e uma mulher, com 56 e 76 anos. Os óbitos ocorreram no dia 14 de novembro de 2021.





Os pacientes que foram a óbito residiam em: Toledo e Jacarezinho.





Internados





281 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 221 pacientes em leitos SUS - Sistema Único de Saúde (129 em UTI - Unidade de Terapia Intensiva - e 92 em leitos clínicos/enfermaria) e 60 em leitos da rede particular (34 em UTI e 26 em leitos clínicos/enfermaria).





Há outros 832 pacientes internados, 499 em leitos UTI e 333 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.





Fora do Paraná





O monitoramento da Sesa registra 6.229 casos de residentes de fora do Estado, 224 pessoas foram a óbito.





Relatório de Exclusões







Relatório de Correções de Municípios:





4 casos foram corrigidos.

4 casos residentes alterados entre municípios do Paraná.

Um caso confirmado (M,25) de Iguaraçu foi corrigido para Paiçandu.

Um caso confirmado (M,26) de Curitiba foi corrigido para Maringá.

Um caso confirmado (M,28) de Curitiba foi corrigido para Maringá.

Um caso confirmado (M,37) de Curitiba foi corrigido para Arapongas.