Paraná tem mais 24.276 novos casos e 42 óbitos pela Covid-19

O Paraná registrou nesta terça-feria (01) mais 24.276 casos confirmados e 42 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.



Segundo a Sesa (secretaria de Estado da Saúde), os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que a soma é 1.987.643 casos confirmados e 41.056 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de fevereiro (4.264) e janeiro (14.950) de 2022; e dezembro (180), novembro (189), outubro (192), setembro (236), agosto (348), julho (427), junho (770), maio (788), abril (513), março (717), fevereiro (380) e janeiro (322) de 2021.





Os óbitos são de fevereiro (3), janeiro (38) de 2022; e abril (1) de 2021.







A Sesa informa a morte de mais 42 pacientes. São 23 mulheres e 19 homens, com idades que variam entre 0 e 99 anos. Os óbitos ocorreram entre 9 de abril de 2021 e 1º de fevereiro de 2022.



Os pacientes que morreram residiam em Curitiba (19), União da Vitória (2), Rolândia (2), Matinhos (2), Campo Mourão (2), Vitorino, Toledo, Siqueira Campos, Sengés, Sarandi, Quedas do Iguaçu, Ponta Grossa, Nova Aurora, Mangueirinha, Londrina, Jataizinho, Cascavel, Capitão Leônidas Marques, Cambé e Arapongas.







No total, 165 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados em leitos SUS (67 em UTI - Unidade de Terapia Intensiva e 98 em leitos clínicos/enfermaria) e nenhum em leitos da rede particular (UTI ou leitos clínicos/enfermaria).





Há outros 1.383 pacientes internados, 466 em leitos UTI e 917 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.