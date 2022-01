Pfizer antecipa entrega de lote da vacina pediátrica contra a covid-19 para o Brasil

A Pfizer antecipará a entrega de um lote de 1,8 milhão de doses da vacina pediátrica contra a Covid-19 para o Brasil. Antes previstas para 3 de fevereiro, as doses serão entregues já em 31 de janeiro. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (27) pelo Ministério da Saúde.

O lote é específico da vacina pediátrica, para o público com idades entre 5 e 11 anos. Segundo o Ministério da Saúde, as doses vão desembarcar no Aeroporto de Viracopos, em Campinas-SP. Ao todo, o Brasil já recebeu 4,2 milhões de doses da vacina para crianças.

Para o público acima de 12 anos, já foram distribuídas 407,4 milhões de doses de vacinas contra a covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, 92% da população nessa faixa etária já recebeu ao menos a primeira dose, o que corresponde a cerca de 163,5 milhões de brasileiros.





Por sua vez, a imunização com a segunda dose ou a dose única já alcançou 150,9 milhões de pessoas, ou 85% da população com mais de 12 anos. Desses, 37,1 milhões já garantiram também a dose de reforço.