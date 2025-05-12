Pesquisar

Prefeitura de Arapongas fez 2,3 mil cirurgias eletivas de janeiro a abril

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa
12 mai 2025 às 16:46

Anna Shvets/Pexels
A Prefeitura de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) divulgou nesta segunda-feira (12) um balanço sobre cirurgias e consultas especializadas nos primeiros quatro meses de 2025. De janeiro a abril, foram liberadas 2.302 cirurgias. 


Segundo o prefeito de Arapongas, Rafael Cita, esses números representam cerca de 2% da população araponguense tendo acesso a cirurgias que estavam represadas.

“De janeiro até abril, nós conseguimos liberar 16.483 consultas com especialistas, aquelas que não são feitas nas UBSs, nos 18 e nem no UPA”, prossegue o prefeito. “Com relação aos exames, só de ultrassom, que era uma demanda que a população reclamava bastante que demorava, porque estava reprimida, a gente realizou só esse ano, de janeiro até agora, 4.326 ultrassons e mais de 2.000 mamografias”, afirmou o prefeito. Conforme Cita, a Prefeitura está acelerando esse passo, pois não há mais limite mensal para realização de ultrassons, nem mamografias. “A gente está fazendo a toque de caixa para a população, para quem precisar”, frisou.

De acordo com o prefeito, a saúde do município zerou também a fila de crianças na demanda reprimida - aquelas crianças que aguardavam há tempos por tomografia e ressonância com sedação. “Eu sei que tem aqueles que acabaram de entrar e pedir o exame. O que eu quero dizer para a população é que, claro, ainda vai ter quem diga: ‘Puxa, eu preciso. Eu estou esperando’. Nunca na saúde pública a gente vai conseguir atender 100%. Mas o que eu quero dizer é que estamos trabalhando incansavelmente para reduzir e amenizar as filas do município - seja em exames, seja em especialidades médicas, seja em cirurgias”, garantiu o prefeito.

Ele admite que a demanda sempre vai existir, pois o setor da saúde pública é complexo e depende de vários fatores. “Uma parte cabe ao município, outra parte cabe ao estado. O município faz a parte primária, depois vai para o hospital. Cada um tem o seu papel”, detalha Cita.

“Outra questão é que nós estamos caminhando também com muita velocidade nas cirurgias vasculares. A gente conseguiu, através da parceria com a Regional de Saúde, do secretário Beto Preto, a liberação de várias cirurgias. Essa boa parceria, mais o trabalho incansável de toda a equipe, tem permitido um grande avanço em uma área que é prioritária e sensível para nós, que a Saúde Pública”, finalizou o prefeito.

