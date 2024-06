Prevenção de quedas: saiba como minimizar os riscos para idosos

Em seguida, temos também as condições clínicas, como hipertensão, diabetes, doençpas neurológicas e osteoarticulares, que podem afetar a força muscular e, por fim, o sedentarismo, que está relacionado diretamente com a perdaa de massa muscular, aumentando o risco de quedas.

Ainda, Gustavo explica que a queda no idoso pode sinalizar o início de fragilidade, sendo que as principais causas são a baixa aptidão física, a fraqueza muscular de membros inferiores, diminuição do equilíbrio, lentidão com passos mais curtos e diminuição da visão e audição. Mas, também pode indicar doença aguda. "Pode indicar dano cognitivo e a doença de Parkinson”, cita.

De acordo com o ortopedista, o envelhecimento natural do corpo favorece alterações que podem causar impacto social e impor limitações no cotidiano, o que pode acabar comprometendo a qualidade de vida do idoso.

Pensando nisso, o médico ortopedista e associado da AML (Associação Médica de Londrina), Dr. Gustavo Ribeiro, separou dicas sobre os fatores de risco, as consequências e como prevenir as quedas.

A Maratona de Londrina ocorrerá na manhã deste domgino (23), totalizando recorde de 4.500 atletas inscritos para as provas. O evento esportivo de corrida de rua ao ar livre, contará com a presença de milhares de pessoas de diferentes partes do Brasil.

A Maratona de Londrina ocorrerá na manhã deste domgino (23), totalizando recorde de 4.500 atletas inscritos para as provas. O evento esportivo de corrida de rua ao ar livre, contará com a presença de milhares de pessoas de diferentes partes do Brasil.





Consequências das quedas em idosos

Publicidade

De acordo com o ortopedista, as consequências das quedas em pacientes idosos podem variar, passando desde um trauma menor, como contusões e ferimentos superficiais da pele, até traumas maiores, como as fraturas ósseas. “A fratura do fêmur proximal é apontada como a mais comum, grave e temida. Mas existem outras fraturas decorrentes de quedas, como as fraturas de punho, arcos costais e coluna vertebral.”





O médico aponta que, nesses casos, existem dois principais tratamentos para as fraturas de quadril. O primeiro é a osteossíntese, que é a fixação do osso com placas, parafusos ou haste intramedular, já o segundo é a substituição do quadril por uma prótese articular, chamada de prótese do quadril.

Publicidade





Ele ainda reforça que no caso de contusões ou fraturas menos graves, o tratamento consiste nos cuidados locais com gelo, medicação e repouso. Já as fraturas do quadril, na sua grande maioria, são de tratamento cirúgico, enquanto que as fraturas da coluna vertebral e rádio distal não dependem de cirurgia, e sim de imobilizações, repousos e fisioterapia.





“Infelizmente, as fraturas do quadril apresentam altas taxas de morbidade e mortalidade. Por isso, frisamos a grande importância da prevenção de quedas dos idosos”, destaca o médico.

Publicidade





Prevenção de quedas

O ortopedista cita algumas dicas importantes para prevenir quedas, principalmente dos idosos, que acabam sendo o grupo mais atingido e fragilizado.





Em primeiro lugar, é importante eliminar tudo o que possa ser obstáculo ou provocar escorregões dentro de casa, como fios e tapetes. Além disso, recomenda-se instalar corrimões e outros acessórios de segurança no banheiro e em outros cômados, como sala, quarto e corredores.





Os idosos também podem optar por usar sapatos com solado antiderrapante, não ficar de meia, evitar sapatos frouxos ou deformados pelo desgate. Ainda, podem melhorar a iluminação para auxiliar a locomoção, principalmente no acesso ao banheiro.





Outro passo importante é adaptar os armários, que devem ter portas leves e maçanetas grandes e fáceis de abrir. Também é preciso evitar o uso de cadeiras baixas que dificultam o momento de levantar e colchas e lençois feitos de tecidos escorregadios.





Por fim, um passo muito importante para ajudar na prevenção é cuidar da saúde, praticando atividades físicas regulares, evitando o consumo de bebidas alccólicas e mantendo uma boa alimentação e hidratação.





O especialista finaliza fazendo um alerta para a importância de buscar acompanhamento médico o mais rápido possível depois de uma queda.





“Como especialista em Ortopedia e Traumatologia, destaco a importância da prevenção e do tratamento das patologias ortopédicas na terceira idade”, completa o Dr. Gustavo Ribeiro, reforçando que o acompanhamento com médico vascular para a realização de check-up vascular regular é fundamental para a prevenção.