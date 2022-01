Primeiro lote de vacinas contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos chega no Paraná

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) recebeu 65.500 vacinas contra a Covid-19 pediátricas do imunizante Cominarty, da farmacêutica Pfizer, enviadas pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (14). As doses são destinadas a crianças de 5 a 11 anos e fazem parte do primeiro lote exclusivo para este público. São 5,5 mil a mais em relação à programação inicial do governo federal.

A recomendação da imunização nesta faixa etária foi oficializada na última semana por meio da Nota Técnica nº 2/2022 da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde.

As vacinas desembarcaram em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, às 13h50, e foram encaminhadas para o Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná) para análise e conferência. A previsão era de que as doses chegassem no começo da manhã, mas o Ministério da Saúde alterou a logística de diversos estados.





As vacinas só serão descentralizadas para as 22 Regionais de Saúde após a aprovação do INCQS (Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde). A previsão é de distribuição no fim da tarde dessa sexta.





A Secretaria estima que as 399 cidades do Estado tenham doses disponíveis para iniciar a vacinação neste sábado (15).

“Fomos um dos primeiros estados a solicitar vacinas para as crianças e agora daremos continuidade nesta campanha, contando com o apoio das equipes municipais de Saúde para imunizar mais de um milhão de paranaenses de 5 a 11 anos contra a Covid-19”, disse Beto Preto, secretário de Estado da Saúde.





De acordo com a estimativa do Ministério da Saúde, o Paraná tem 1.075.294 crianças de 5 a 11 anos. 5% deste público deve receber a primeira remessa de imunizantes.





“Vamos continuar seguindo a orientação do Programa Nacional de Imunizações – PNI e iniciaremos a vacinação dessas crianças pelos grupos prioritários que incluem pessoas com comorbidades, deficiência permanente, indígenas e assim por diante. Tão logo o Paraná receba novas doses, avançaremos na vacinação”, afirmou o secretário.