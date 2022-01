Londrina abre 5 mil vagas para quem não se vacinou contra gripe

Londrina anunciou na manhã desta sexta-feira (14) que foram abertas cinco mil vagas para imunização contra a gripe no domingo (16), no Centro de Imunização da Zona Norte. Segundo a secretaria Municipal de Saúde, a ação tem como objetivo ampliar o grupo de imunizados no município, que atingiu 70% do público-alvo prioritário durante 2021.

Será necessário fazer agendamento prévio no portal da Prefeitura, para quem ainda não se vacinou no ano de 2021. Para o atendimento, será preciso comparecer com o documento de identificação com foto e, se possível, a carteira de vacinação.



O atendimento ocorre das 9h às 19h, e o Centro de Imunização fica localizado no prédio do CCI Norte (rua Luís Brugin esquina com a avenida Saul Elkind).



Importante ressaltar que é necessário um intervalo de 15 dias entre vacinas.



