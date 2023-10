Projeto Pequenos Olhares oferece consultas oftalmológicas aos alunos da rede municipal de Londrina

Mais uma edição do Projeto Pequenos Olhares, ação de consultas oftalmológicas gratuitas para alunos da rede municipal de ensino de Londrina, acontece neste sábado (7), das 8h às 12h. Trata-se de uma parceiria da SME (Secretaria Municipal de Educação) com o Hoftalon Hospital de Olhos, e a ação será no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Valéria Veronesi (rua Benjamin Constant, 800 Centro), próximo ao Terminal Urbano.





No CMEI, vai ser montado um consultório com equipamentos médicos portáteis levados por 10 profissionais de saúde e 12 colaboradores, que vão atender as crianças. Serão atendidos mais de 100 alunos do Ensino Fundamental de 6 a 10 anos. Os estudantes foram indicados pelos professores seguindo critérios e orientações repassadas pelos médicos do Hoftalon.

Publicidade





O propósito do projeto é identificar os alunos com dificuldades visuais dentro da sala de aula e, em seguida, oferecer apoio para aqueles que necessitam de óculos. Esses alunos irão passar por uma consulta com um médico oftalmologista e receber uma receita médica e armação de óculos, tudo de forma gratuita. O objetivo é garantir que todos tenham igualdade de oportunidades para aprender e se desenvolver plenamente, independentemente de problemas de visão. “Essa é uma ação de extrema importância para o bom desenvolvimento dos alunos na escola e para a qualidade de vida das crianças atendidas”, afirma a coordenadora do Polo Multidisciplinar e Intersetorial da SME, Ana Carolina Frederico da Silva Capelo.





Este ano, já foram duas ações do projeto, nas quais foram atendidos cerca de 250 alunos.