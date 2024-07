Quase 7 em cada 10 adultos brasileiros já se internaram ao menos uma vez com asma grave

Um estudo inédito aponta que 69% dos adultos de 18 a 59 anos já foram internados por asma grave ao menos uma vez. Destes, 21% precisaram de terapia intensiva, 7,3% permaneceram na UTI acima de duas vezes, 12% foram intubados e 7,3% tiveram parada cardiopulmonar.



Na faixa acima de 60 anos, as internações pela doença representam 68% -23% ficaram na UTI, 8,9% por duas ou mais vezes, 14% necessitaram de intubação e 8,1% sofreram parada cardiopulmonar.

Nos dois grupos, os pacientes ficaram internados, em média, dez vezes na vida.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



Em menores de 18 anos, 74% necessitaram de internação em decorrência da asma grave, e 31% esteve na UTI -11% foram intubados. Em 4,4%, o quadro resultou em parada cardiopulmonar. Nesta faixa, a frequência de hospitalização caiu pela metade, ou seja, cerca de cinco.



Segundo o levantamento, em 63% dos pacientes adultos a doença não estava controlada, situação igual a 44% dos jovens e 52% dos idosos analisados.

Publicidade



Os números fazem parte do resultado da primeira fase do Rebrag (Registro Brasileiro de Asma Grave), que avaliou 487 pacientes a partir de seis anos com asma grave. Eles foram recrutados em 23 centros de referência para tratamento de asma pertencentes ao SUS (Sistema Único de Saúde).



Dos avaliados, 159 são menores de 18 anos -40% do sexo feminino; 205 têm de 18 a 59, e 123 pacientes estão acima de 60 anos, enquanto as mulheres representam 70% de cada um dos dois últimos grupos (adultos e idosos). Todos passaram por uma consulta inicial e serão acompanhados por cerca de dez anos, com visitas anuais. Ao longo do tempo, o projeto incluirá mais participantes.

Publicidade



Na primeira consulta, o Rebrag também questionou os pacientes em relação ao fumo e sedentarismo.



Apenas 1% dos adultos e 3,3% dos idosos fumam; 86% dos adultos e 68% dos idosos negaram o vício; 13% dos participantes de 18 a 59 anos e 29% acima de 60 afirmaram ser ex-fumantes.

Publicidade



Metade dos pacientes menores de 18 anos relatou ser sedentário, condição observada em 71% dos adultos de 18 a 59 anos e em 69% dos idosos.



Conduzida pelo Grupo BraSA (Grupo Brasileiro de Asma Grave) -uma associação composta por especialistas em asma grave do Brasil- a pesquisa pretende mostrar o perfil de quem tem a forma grave da doença no país.

Publicidade



Na primeira parte - de julho de 2021 a setembro de 2023-, foram analisados dados clínicos, função pulmonar, biomarcadores fenotípicos e terapias prescritas.



O estudo segue os critérios da GINA (Global Initiative for Asthma), que classifica a gravidade da doença com base na quantidade e na dose de medicações que conseguem levar o paciente ao controle.

Publicidade



A remissão clínica após 12 meses de uso de biológico ou terapia tripla foi definida como doença controlada, ausência de exacerbações graves e do uso de corticoide nos últimos 12 meses.