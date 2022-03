Recall de medicamentos aumenta 62% em 2021

O recall de medicamentos aumentou 62% em 2021, em relação ao ano anterior. Os dados serão divulgados nesta terça-feira, quando é comemorado o Dia Nacional do Consumidor, no boletim "Consumidor em Números 2021".



No ano passado, ao todo, foram realizadas 126 campanhas de retorno de produtos, sendo medicamentos o setor com maior incidência –12, no total. Foram afetados mais de 22 milhões de produtos. Em 2020 foram mais campanhas, 12, mas o número de produtos afetados foi bem menor, 13 milhões. O aumento foi de 62%.

O monitoramento é realizado por meio da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.





De acordo com a secretaria, automóveis e medicamentos historicamente ocupam a maior fatia das campanhas de recall no país. Vale dizer que isso não é algo necessariamente negativo, pois o aumento de recalls demonstra "o amadurecimento do setor e o reconhecimento da importância dessa comunicação às autoridades competentes, Senacon e Anvisa, e consequentemente aos consumidores".





A secretaria não relaciona o aumento com a pandemia de coronavírus. Uma campanha desse tipo é realizada sempre, de acordo com o Código do Consumidor, em que há risco à saúde e à segurança do consumidor.