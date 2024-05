Saúde promove campanha de multivacinação neste sábado em Cambé

A secretaria de Saúde Pública de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) promove mais um Dia D de vacinação neste sábado (4). Todas as Unidades Básicas de Saúde, com exceção a do Cristal, estarão aplicando as vacinas de rotina das 8h às 17h. Não é necessário agendamento





As UBS irão disponibilizar todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação – exceto a do BCG; além da vacina da dengue, para a população de 10 a 14 anos; Covid-19; e Influenza, para todas as faixas etárias acima de seis meses de idade.

“Considerando a importância da vacinação e do impacto na morbimortalidade e nas doenças imunopreveníveis, esperamos que a população se conscientize sobre o aumento do número de casos respiratórios, suspeitas de Covid-19 e dengue, aumento inesperado das doenças imunopreveníveis e o impacto na saúde coletiva dos munícipes. Lembrando que a imunização das crianças, bem como dos pais ou responsáveis, é uma estratégia prioritária para garantir que uma parcela da população se torne imune a doenças, caracterizando uma barreira na residência e no contato com a população”, disse Mayara Santos, responsável pelo Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Saúde.





(Com informações da Prefeitura de Cambé)