Regional de Saúde de Londrina deve receber quase nove mil novas doses da vacina contra a dengue

A 17ª RS (Regional de Saúde) de Londrina receberá 8.919 doses da vacina da dengue. Os imunizantes fazem parte das 51.830 doses que a Sesa (Secretaria de Estado de Saúde) do Paraná recebeu nesta sexta-feira (26).





Os imunizantes da terceira remessa da vacina Qdenga, produzida pela farmacêutica Takeda, estão armazenados no Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná) e serão separados para envio às Regionais de Saúde na próxima segunda-feira (29) para avanço na vacinação da população que ainda não foi vacinada da faixa etária de 10 a 14 anos

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As doses serão distribuídas entre os municípios da 1ª Regional de Saúde de Paranaguá (5.313 doses), 10ª RS de Cascavel (9.119), 12ª RS de Umuarama (4.440), 15ª RS de Maringá (7.785) e 20ª RS de Toledo (6.623), além da 17ª RS de Londrina (8.919) e 9ª RS de Foz do Iguaçu (4.600), que foram as primeiras RS a iniciar a vacinação no Estado.





Ficam armazenadas no Cemepar, 5.031 doses da vacina para serem distribuídas em tempo oportuno, após a definição pelo Ministério da Saúde de quais municípios serão contemplados.

Publicidade





“Mais uma vez estamos empenhados em fazer com essa vacina chegue o quanto antes aos municípios elencados. Todos os agentes de saúde municipais vão trabalhar para fazer com que essa vacina saia do freezer e chegue no braço das crianças e adolescentes que precisam ser vacinadas no meio desta epidemia de dengue que estamos passando”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





Com as novas regiões, o Paraná soma agora 148 municípios contemplados com a vacina, o que representa cerca de 37% do Estado.

Publicidade





COBERTURA





De acordo com o último levantamento da Sesa, já foram aplicadas 25.379 doses da vacina contra dengue nas Regionais de Saúde de Foz do Iguaçu, Londrina e Apucarana, o que representa 61% das doses já distribuídas.

Publicidade





BOLETIM





O último boletim da dengue divulgado pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) nesta terça-feira (23) registra 519.252 notificações, 260.517 casos confirmados e 171 óbitos no Paraná.





LEIA TAMBÉM: