Regional de Saúde de Londrina orienta profissionais sobre mpox

A AML (Associação Médica de Londrina) alerta aos médicos que a 17ª Regional de Saúde de Londrina, que abrange 21 municípios no Norte do Paraná , publicou uma nota orientativa para os médicos e outros profissionais de saúde sobre como proceder no atendimento a pacientes com suspeita de Mpox, após a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarar que o cenário da doença no continente africano constitui emergência em saúde pública global, principalmente pelo avanço da nova variante CLADE 1.





Todos os profissionais de saúde que atuam em qualquer tipo de serviço de saúde, seja na Atenção Primária à Saúde, unidades de pronto atendimento, ambulatórios e hospitais, devem estar atentos para a identificação, notificação e manejo adequado dos casos. O atendimento inicial deve ser realizado, preferencialmente, nas UBS (Unidades Básicas de Saúde), indicando-se internação hospitalar para os casos que apresentem sinais de gravidade.

Recomenda-se, ainda, aos profissionais de saúde o uso de equipamentos de proteção individual como máscaras cirúrgicas, óculos, luvas e avental, além da higienização das mãos regularmente.





CASO SUSPEITO

Para reduzir a cadeia de transmissão deverá ter fluxo adequado da triagem para as salas de isolamento, em qualquer nível de atenção, evitando contato com outros pacientes. Em caso suspeito, deverá ser disponibilizado ao usuário a máscara cirúrgica e realizar o isolamento imediatamente. Caso o usuário possua lesões de pele em áreas expostas, elas devem ser protegidas por lençol, vestimentas ou avental com mangas longas.





Todos os casos suspeitos devem ser notificados imediatamente à vigilância epidemiológica municipal, à Regional de Saúde e ao CIEVS PR, no telefone (41) 99117-0444.