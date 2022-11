Regional de Saúde de Londrina recebe primeiro lote de vacinas baby contra Covid-19

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) distribui nesta quinta-feira (17), via terrestre, mais 261.300 vacinas contra a Covid-19. Desse total, 17.860 doses são da versão “baby” do imunizante Pfizer BioNTech, para o início do esquema vacinal, com a primeira dose (D1) das crianças de seis meses a dois anos (2 anos, 11 meses e 29 dias). Elas fazem parte de uma primeira remessa de 53.699 doses, enviada pelo Ministério da Saúde para esta faixa etária.





Conforme o boletim disponibilizado pela Sesa, a 17ª Regional de Saúde de Londrina, composta por 21 municípios, vai receber um total de 29.654 doses, sendo 3.114 da Pfizer, 1.360 da Pfizer baby (D1), 1.640 da Pfizer pediátrica, 22.120 da Astrazeneca, 1.420 da Coronavac Pediátrica.

Publicidade

Publicidade





“As outras duas doses para esses bebês e crianças estão asseguradas no Cemepar, para que possam finalizar, com as três doses, o esquema completo de vacinação”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. “Já solicitamos mais de 1,4 milhão de vacinas para darmos continuidade e assim vacinar todas as crianças dessa faixa etária”.





Além das vacinas “baby”, a Sesa distribui 63.040 vacinas CoroNavac para crianças de 3 a 4 anos e 19.580 doses da Pfizer para a faixa etária de 5 a 11 anos. Ambas por solicitação dos municípios

Publicidade

Publicidade





Já para a população em geral, acima de 12 anos, a Sesa enviará às Regionais 41.970 imunizantes da Pfizer e 118.850 AstraZeneca.