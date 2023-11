Regional de Saúde de Londrina segue com maior número de casos confirmados de dengue

O boletim semanal de dengue registra 74 novos casos de dengue em Londrina e classifica a cidade como a com o maior número de casos confirmados entre os 208 municípios que tiveram casos com a doença.







Todas as 22 Regionais de Saúde têm casos registrados e as cidades com o maior número são Londrina (601), Maringá (529), Paranaguá (222), Paranavaí (172), Foz do Iguaçu (112) e Santa Izabel do Oeste (93).

Publicidade

Publicidade





Desde o começo do período epidemiológico já foram registrados 3.522 casos no total, já nesta semana o Paraná teve mais 431 casos novos confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde. Até o momento foi confirmada uma morte e o novo boletim não registra novos óbitos pela doença. Os casos notificados passam de 27 mil e abrangem 348 cidades.





“O Governo do Estado mantém o alerta e a vigilância apoiando as ações de combate e controle da dengue em todas as regiões e municípios. Estamos entrando em uma época do ano com tendência a temperaturas mais altas e, portanto, à maior incidência de casos da doença também”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





O novo boletim confirma ainda três novos casos de chikungunya, somando 20 confirmações da doença no Estado. Do total de casos, 15 são autóctones (quando a doença é contraída no município de residência). Há, ainda, 203 casos em investigação e 287 notificações. Já com a zika, foram registradas 27 notificações de casos desde o começo do período, mas nenhuma foi confirmada. (Com informações da AEN)