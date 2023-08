Reitor da PUC-PR anuncia mais 20 vagas para curso de Medicina de Londrina

O prefeito Marcelo Belinati se reuniu, na manhã desta quarta-feira (16), com o reitor da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Paraná, irmão Rogério Mateucci, e comitiva. Durante o encontro, o reitor divulgou a ampliação de 20 vagas para o curso de Medicina da PUC-PR no Campus Londrina.





De acordo com Mateucci, no segundo semestre do ano houve a aprovação de mais 20 vagas para o curso na cidade. “As vagas foram aprovadas em julho e os alunos já começaram neste semestre. Com isso, são 110 alunos por ano entrando para o curso de Medicina na PUC do Paraná”, disse.

O reitor destacou, ainda, que a Instituição Marista, a PUC-PR, o Colégio Marista e a Instituição Social nos Cinco Conjuntos estão presentes em Londrina há muitos anos. “Estamos em Londrina para uma visita de cortesia e interação com a cidade. Visitando o prefeito queremos dizer que estabelecemos e criamos uma boa relação com essa cidade”, reforçou.





O prefeito Marcelo Belinati agradeceu a visita do reitor e sua comitiva e destacou que a PUC-PR e a Instituição Marista são muito importantes para o município. “Ficamos felizes com a notícia do aumento nas vagas do curso de Medicina da PUC de Londrina e nos colocamos à disposição para contribuir com a universidade no que estiver ao nosso alcance”, afirmou.







Também participaram do encontro o vice-reitor da PUC-PR, Vidal Martins; a diretora do Campus Londrina, Nadina Moreno; o CEO do Grupo Marista, Maurício Zanforlin; e o chefe de Gabinete da Reitoria da PUC-PR, André de Azevedo.





Agora, a agenda da comitiva será voltada às ações do campus, onde acontecerão encontros com estudantes, professores e coordenadores de curso.