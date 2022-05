Ressurgimento de novos casos de Covid-19 gera retomada de medidas de proteção

O avanço da vacinação contra o novo coronavírus reduziu o número de óbitos e a flexibilização das medidas de restrição tem proporcionado a falsa sensação de que a pandemia da doença chegou ao fim. No entanto, o vírus Sars-Cov-2 continua circulando e ainda tem contagiado muitas pessoas. Tal fenômeno tem gerado preocupação de autoridades e está ocorrendo a retomada de medidas de proteção. Depois da liberação da obrigatoriedade do uso de máscaras por meio de um decreto estadual, a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde, encaminhou ofício para a Secretaria Municipal de Educação recomendando o uso de máscaras nas escolas municipais. O motivo é o crescimento do número de casos registrados na cidade.

O secretário Felippe Machado foi procurado pela FOLHA, no entanto não atendeu as ligações, tampouco retornou as mensagens solicitando a entrevista.

Se no dia 16 de abril o boletim com os números da Covid-19 na cidade apresentava apenas 85 casos ativos e 30 casos confirmados, sem morte alguma, no boletim mais recente, divulgado segunda-feira (16) foram registrados 796 casos ativos (+836,47%), 202 episódios confirmados (+573,33%) e uma morte, no entanto, neste intervalo foram nove mortes decorrentes da doença.





