Rolândia confirma um óbito e sete casos de Covid-19

A Secretaria de Saúde de Rolândia registrou, nesta terça-feira (29), sete casos de Covid-19 e um óbito em decorrência da doença. Além de quatro novos pacientes curados.

O óbito refere-se a um homem de 82 anos, ele tinha doença cardiovascular e estava vacinado com três doses. A vítima estava internada no Honpar (Hospital Norte Paranaense), em Arapongas, e faleceu no dia 24.

Atualmente, o município tem 64 casos ativos da doença, todos em isolamento domiciliar.





Desde o início da pandemia, Rolândia acumula 14.469 casos confirmados de Covid-19. Desses, 14.153 já estão recuperados, outros 252 foram a óbito.