Rolândia: Idosa de 68 anos morre vítima de dengue, segundo prefeitura

A secretaria de Saúde de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) confirmou a morte de uma moradora de 68 anos em decorrência da dengue. A mulher morava no bairro Santiago e, de acordo com o município, apresentava comorbidades, entre elas, doença renal crônica. A idosa teve os primeiros sintomas no final de abril e morreu no último dia 12 de maio, no hospital Evangélico de Londrina.

Desde agosto de 2021, quando começou a contagem do atual período epidemiológico, a cidade teve 2.169 notificações, com 75 casos confirmados.

Em nota, a secretaria municipal de Saúde garantiu que está “concentrado esforços no combate à dengue”, com “a reposição da equipe de agentes de endemias, educação em saúde nas escolas, coleta direcionada de criadouros com maior índice de proliferação e até procedimentos administrativos e multas.”





