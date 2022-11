Rolândia registra a segunda morte por dengue em 2023

A Secretaria Municipal de Saúde de Rolândia, informa que foi confirmado um óbito por dengue pelo setor de epidemiologia municipal. Trata-se de um homem, 80 anos, morador da Vila Oliveira, que tinha hipertensão arterial e foi internado na Santa Casa, em Londrina, devido a um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI). O exame deu positivo para dengue e a morte foi registrada no dia 3 de agosto de 2022. O caso estava em investigação, na Secretaria Estadual de Saúde (SESA) e só agora saiu o laudo conclusivo.





Foi o segundo óbito por dengue em Rolândia, no ano. O primeiro, em abril, foi de uma senhora de 68 anos, moradora do Santiago.

A secretaria de Saúde informou por meio de nota que tem concentrado esforços no combate a dengue e as outras arboviroses trasmitidas pelo vetor Aedes aegypti dentre os quais se destacam a reposição da equipe de Agentes de Endemias Municipal (ACE), educação em saúde em escolas do município sobre o combate ao vetor por equipe específica, coleta direcionada de criadouros do A. aegypti em regiões com maior índice de proliferação, procedimentos administrativos e multas, além do trabalho diuturno de campo executado pelos ACE.





A pasta alerta a população que tem papel muito importante no combate ao vetor e deve atuar de forma ativa, mantendo os quintais limpos, sem acúmulo de lixo, pneus, garrafas e outros objetos que possam acumular água. Calhas, marquises e ralos devem ser verificados e limpos rotineiramente.

Pratinhos de plantas devem preferencialmente ser eliminados, mas quando mantidos, devem permanecer com areia grossa até as bordas ou serem lavados com água, bucha e sabão semanalmente, para eliminar ovos do mosquito.





Ainda, a secretaria de Saúde, em parceria com a secretaria de Infraestrutura, tem intensificado nos últimos dias o trabalho de campo contra a dengue.

Rua a rua, quadra a quadra, um trabalho sendo realizado nos pontos com mais possíveis criadouros, de remoção e bloqueio, como no Jardim do Lago, José Erdei e bairros vizinhos.

Ainda, está em curso a "7° Gincana nas escolas", conscientizando as crianças sobre os cuidados com a dengue.

Também, haverá no fim de semana uma ação no calçadão da Avenida dos Expedicionários, dentro do "Dia Nacional contra a Dengue", a partir das 8h30.





E um trabalho de reforço de visitas nos bairros com o índice do Liraa mais alto, a título educativo, também nos finais de semana.





Denúncias e soluções de dúvidas sobre o combate ao Aedes Aegypti podem ser efetivadas pelo número 43- 3906-1126.