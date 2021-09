Rolândia registra mais três mortes pelo coronavírus

A prefeitura de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) notificou na terça-feira (21) o registro de três novas mortes pela Covid-19 e outras 82 contaminações.





Foram dois homens e uma mulher. O primeiro homem, com comorbidade, tinha 70 anos e faleceu no dia 11 de setembro. O segundo, de 76 anos, não possuía comorbidade informada e morreu no último sábado (18). A mulher notificada no boletim tinha 84 anos, com comorbidade, e faleceu no último domingo (19).





Atualmente, existem 235 casos ativos da doença, sendo 218 em isolamento domiciliar. Outros 17 pacientes infectados estão internados em hospitais, sendo 11 em enfermaria e seis em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).





O boletim ainda traz que, nas últimas horas, foram registrados 177 pacientes curados e 82 contaminações.

Desde o início da pandemia, 227 pessoas de Rolândia faleceram em decorrência da doença