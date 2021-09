Rolândia tem 70 novos casos e três mortes por Covid-19

O município de Rolândia registrou 70 novos casos e três mortes em decorrência do novo coronavírus na quarta-feira (15). De acordo com boletim divulgado pela manhã desta quinta (16), a cidade tem 70 novos casos de contaminações e 52 pacientes curados.

Os óbitos referem-se a um paciente de 78 anos, ocorrido no sábado (11), no Hospital San Rafael; uma mulher de 89 anos, que faleceu no HU (Hospital Universitário) de Londrina, na segunda-feira (13); e outro paciente homem, de 72 anos, que estava internado no Hospital Evangélico de Londrina e morreu na terça-feira (14). Todos tinham comorbidades, de acordo com o comunicado.

Desde o início da pandemia, 223 pacientes de Rolândia faleceram em decorrência da doença.





De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Rolândia tem 335 pacientes com Covid-19, dos quais 325 estão em isolamento domiciliar e dez internados em hospitais, quatro deles em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva).