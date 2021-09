Rolândia vacina população de 19 anos nesta quinta

A aplicação de primeira dose acontecerá no Centro Pastoral João de Deus, ao lado da Igreja Matriz, das 8h30 às 20h. É indispensável a apresentação de documento com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação.

Cadastro de adolescentes





A prefeitura de Rolândia ainda liberou o formulário online de cadastro para que as pessoas entre 12 a 17 anos possam receber a dose do imunizante. As datas de vacinação ainda não foram divulgadas.