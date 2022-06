Saiba em quais momentos procurar o terapeuta ocupacional

As tarefas da vida diária podem passar despercebidas para quem está saudável, mas não para as pessoas que estão sofrendo com alguma limitação de movimentos. Se você ou um familiar passou recentemente por um AVC, lesão nervosa ou mesmo tem sintomas de Parkinson, reumatismo ou outra patologia, é provável que o médico o encaminhe para o terapeuta ocupacional.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





E o que faz o terapeuta ocupacional? Esse é o profissional que auxilia pacientes com problemas físicos, sociais, motores e sensoriais que afetam a realização de ações rotineiras, tão importantes para o bem-estar e a autonomia de todos nós.

Continua depois da publicidade





A terapeuta ocupacional Syomara Szmidziuk, que atua há 32 anos no apoio a pacientes com diversas patologias, conta que tem percebido bons resultados com o uso de metodologias inovadoras, com destaque para o Método Perfetti e seus equipamentos adaptados. “Toda dor ou alteração no corpo leva a uma alteração cognitiva, e é nesse campo que a técnica atua”, ela explica.





Veja abaixo alguns dos momentos em que a terapia ocupacional poderá ajudar você e sua família: