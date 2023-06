São Paulo confirma morte de criança de cinco anos por meningite

Uma criança, de cinco anos, morreu de meningite meningocócica no hospital municipal Carmen Prudente, zona leste da capital de São Paulo, na última quinta-feira (22). Segundo a Secretaria de Saúde, o paciente havia dado entrada horas antes na UPA (unidade de pronto atendimento) do mesmo bairro, com sintomas da doença.







“A equipe médica da UPA e do HM Cidade Tiradentes seguiram todos os protocolos recomendados, utilizando os equipamentos de proteção individual (EPIs) durante todo o atendimento. Não havendo, até o momento, qualquer outro caso relacionado”, afirma a pasta, em nota.

Publicidade

Publicidade





De acordo com a secretaria, os leitos de emergência da unidade hospitalar são separados por cortinas e outros pacientes não foram expostos ao risco de contaminação.