Saúde amplia para 12 mil as vagas de vacinação contra o novo coronavírus nas UBSs de Londrina

Londrina ampliou o número de vagas para vacinação contra o novo coronavírus liberou o agendamento para a próxima semana. A SMS (secretaria Municipal de Saúde) informou que há 12 mil vagas, com datas de segunda (11) a sexta-feira (15), ou seja, mil vagas a mais do que nesta semana. O agendamento é feito exclusivamente pelo portal da prefeitura.

A imunização contra a Covid-19 em Londrina está disponível em todas as 54 UBS (Unidades Básicas de Saúde) situadas na área urbana e rural. Para conferir qual é a mais próxima de sua casa, basta acessar a página da secretaria.

As doses são oferecidas para o público geral a partir dos 5 anos. A partir dos 12 anos, há a aplicação do reforço, necessário para garantir a imunidade contra o novo coronavírus e suas variantes. Toda população com 12 anos ou mais deve receber a terceira dose, ou primeiro reforço; e, a partir dos 40 anos, a quarta dose, ou segundo reforço.





O atendimento para essa imunização ocorre mediante o agendamento prévio. Ao chegar na UBS, é necessário apresentar o comprovante do agendamento com QR Code, documento oficial com foto e a carteira de vacinação, com registro das doses anteriores.





“Apesar de todos os nossos esforços, temos observado uma taxa de ausentes muito alta, em torno de 25%. E isso representa uma série de transtornos, inclusive prejudicando quem deseja e pode vir, mas que não consegue agendar. Em caso de mudança de planos, o sistema permite a remarcação para outra data, então pedimos a todos que fiquem atentos, não percam seu agendamento e garantam sua proteção contra a Covid-19”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado.