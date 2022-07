Programação de férias de shopping de Londrina reúne crianças e idosos em oficinas de arte

O Shopping Royal Plaza, no centro de Londrina, preparou uma programação especial de férias, que vai reunir crianças e, também, idosos, em oficinas de arte e de plantio de mudas. Os pequenos plantarão feijões mágicos (aqueles que nascem com uma palavra ou mensagem gravada na planta) e os mais experientes plantarão suculentas, além de customizarem e personalizarem vasos de cerâmica ou porcelana. Todas as atividades serão realizadas no térreo do shopping, com entrada gratuita.



“Nós queremos proporcionar um grande encontro de gerações, entre crianças e idosos, para que esses dois públicos possam desenvolver juntos a atividade, que é lúdica e divertida”, explica Rose Fernandes, gerente de marketing do Royal Plaza Shopping. Avental, luvas, tinta e pincéis serão os instrumentos de trabalho de quem participar das atividades, organizadas pela Ecobrink, empresa especializada em eventos, produzidas pela Animakids Eventos em parceria com a Sinsalabin. Ao final da atividade, os participantes receberão instruções de como cuidar dos feijões e das suculentas.

Serviço:



A programação teve início no dia 27 de junho e segue até o dia 31 de julho, sempre das 13h às 19h, com as oficinas em horários especiais.





As oficinas serão realizadas das 13h10 às 14h30, das 14h45 às 16h, das 16h15 às 17h30 e das 17h45 às 19h. Nos dias 3 e 17 de julho, haverá um meeting greeting com personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo, com os quais a criançada poderá interagir e tirar fotos.

O Royal Plaza Shopping tem localização privilegiada no centro de Londrina. As lojas funcionam de segunda à sábado, das 9h às 21h, e domingo, das 12h às 18h. Já a praça de alimentação abre de segunda à sábado, das 10h às 21h, e domingo, das 11h às 20h. O local tem estacionamento amplo a R$ 10 para carros durante 12 horas de utilização. (Com informações enviadas pela assessoria de imprensa do shopping)