Saúde anuncia diminuição do intervalo das doses da Pfizer para 70 dias em Londrina

O tempo entre as duas aplicações passa de 84 para 70 dias. Nas redes sociais, Machado explica: "Vamos gradativamente reduzir de acordo com a chegada de novos lotes até atingirmos oito semanas de intervalo".

Uma nova remessa com mais de 130 mil doses da vacina serão distribuídas entre as Regionais de Saúde do Paraná até a próxima segunda-feira (4). Ainda não há informações de quantas doses serão destinadas a Londrina.





Em agosto, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já havia anunciado uma possível diminuição do intervalo entre as doses a partir de setembro. Esta redução, que pode ser feita em até 21 dias entre as doses, se dá em uma tentativa de frear os casos da variante Delta do novo coronavírus no cenário nacional, mais contagiosa que as variantes anteriores.





*Sob supervisão de Fernanda Circhia