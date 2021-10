Saúde confirma mais 219 casos de dengue no Paraná

O boletim semanal da dengue registra 219 casos confirmados no atual período sazonal da doença, iniciado em 1º de agosto e que deve seguir até julho de 2022. São 27 casos a mais que no informe anterior. O documento foi publicado nesta terça-feira (5) pela Secretaria de Estado da Saúde

De acordo com o 7º Informe Epidemiológico da dengue, os novos casos confirmados foram registrados em Rolândia (5), Foz do Iguaçu (4), Londrina (3), Medianeira (3), Ibiporã (2), Cambé (2), Paiçandu (1), Maringá (1), Mandaguaçu (1), Marilena (1), Umuarama (1), Tapira (1), Cascavel (1) e Ampére (1).

Há, ainda, 1.722 casos em investigação e 216 municípios registraram notificações de dengue, que passaram de 4.087 para 4.797.





O Estado não confirmou nenhum óbito neste período.

“Em meio ao trabalho de enfrentamento à pandemia da Covid-19, também mantemos ações para conter doenças como a dengue. Precisamos que a população continue com os cuidados, eliminando os criadouros do mosquito. Mesmo com poucos casos, não podemos deixar de nos preocupar com essa doença que já vitimou muitas pessoas”, destacou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.