Saúde confirma mais de 3.500 casos e duas mortes por dengue no PR

O novo Boletim da dengue divulgado pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), nesta terça-feira (18), contabiliza 3.508 novos casos da doença e duas mortes no Paraná.





Os dados do novo ano epidemiológico 2025 totalizam agora 69.066 notificações, 15.501 diagnósticos confirmados e 12 óbitos em decorrência da dengue.





MORTES OCORRERAM NA REGIÃO DE LONDRINA





Os óbitos são de duas mulheres, uma delas de 64 anos, sem comorbidade, e outra com 83 anos, com comorbidades, ambas residentes no município de Alvorada do Sul, na 17ª Regional de Saúde de Londrina.





No total, 387 municípios já apresentaram notificações da doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 298 possuem casos confirmados.





As regionais com os maiores números de casos confirmados neste período epidemiológico são a 14ª Regional de Saúde de Paranavaí (4.458), 17ª de Londrina (3.168), 15ª de Maringá (1.456), 12ª de Umuarama (1.302) e 18ª de Cornélio Procópio (809).





OUTRAS ARBOVIROSES





A publicação traz, ainda, dados sobre Chikungunya e Zika, doenças que também têm como vetor o mosquito Aedes aegypti. Foram confirmados 595 casos de Chikungunya, com um total de 1.706 notificações da doença no Estado. Quanto ao Zika Vírus, até o momento foram registradas 26 notificações e nenhum caso foi confirmado.





INFESTAÇÃO PREDIAL





A Sesa divulgou também o novo boletim de infestação predial que apresenta o levantamento entomológico para o Aedes aegypti. O Paraná tem 394 municípios infestados, representando 98,7% do Estado.





No período de 1º de janeiro a 28 de fevereiro, dos 399 municípios do Paraná, 33 estavam classificados em situação de risco de epidemia, 181 em alerta e 96 em situação satisfatória para o IIP (Índice de Infestação Predial). Outros 66 não enviaram informações ou não realizaram o monitoramento. A cidade com maior índice de infestação predial é Florai, com IIP de 13,4%.





