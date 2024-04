Saúde confirma que grávida de 25 anos morreu em decorrência da dengue em Londrina

A mulher, que morava na área central, estava grávida de oito meses. Por conta do estado de saúde, o parto teve que ser adiantado, numa cesárea, mas a criança não resistiu e faleceu quatro dias depois.

Uma jovem de apenas 25 anos morreu em decorrência da dengue em Londrina. O óbito aconteceu no dia 7 de abril, no HU (Hospital Universitário), e foi confirmado nesta quinta-feira (25) pela secretaria municipal de Saúde.





De acordo com o município, a jovem também estava com pneumonia. Além dela, outras duas pessoas perderam a vida pela dengue na cidade recentemente. As vítimas são um idoso de 65 anos, sem comorbidades, da zona norte, e uma mulher de 83 anos, que tinha diabetes, da região leste. Ambos estavam internados no hospital Evangélico.





Desde o início do ano são 23 óbitos pela doença na cidade. Uma média de mais de cinco vidas perdidas por mês. O novo boletim sobre o panorama da dengue no município também trouxe o aumento no número de casos confirmados, que agora são 16.480 em 2024, sendo 12% a mais que semana passada. Em menos de quatro meses são 40.311 notificações, com 8.759 registros descartados e 15.072 em análise.

