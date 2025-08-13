Saúde divulga atualização do boletim de síndromes respiratória e gripal em Londrina

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) divulgou, nesta quarta-feira (13), o novo Boletim Informativo sobre SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e SG (Síndrome Gripal). O informativo, referente ao período do dia 3 a 9 de agosto, apresenta informações relacionadas aos atendimentos nos serviços de urgência, cobertura vacinal contra influenza, óbitos, entre outros dados.





De acordo com o boletim, foram registradas 21 notificações relacionadas à SRAG, sendo 14 em adultos e sete em crianças. Houve uma leve redução nos casos em comparação com o boletim anterior, que apontou 22 notificações.

Os óbitos relacionados à SRAG, em 2025, somam 126, sendo 22 por Influenza, sete por VSR (vírus sincicial respiratório) e 11 por Covid-19. O restante foi em decorrência de outros vírus ou agentes etiológicos ou não foram especificados. Em comparação com semana anterior, houve um óbito a mais, que aconteceu no final de julho e a investigação foi concluída agora.





A taxa de positividade viral entre os pacientes com SRAG é de 52,90%, representando diminuição com relação à semana anterior, que era de 54,50%. Os principais vírus identificados foram o Sars-Cov, o VSR e o rinovírus.

Com relação aos atendimentos relacionados à síndrome gripal, os dados apontam que do total de 2.617 atendimentos no PAI (Pronto Atendimento Infantil), 1.181 estiveram relacionados à SG, correspondendo a 45,12% do total de atendimentos.





As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), Sabará e Centro-Oeste, UBS (Unidade Básica de Saúde) do Ouro Branco e Pronto Atendimento do Leonor, União da Vitória e Maria Cecília somaram 12.229 atendimentos. Deste total, 1.995 foram relacionados à SG, representando 16,31 % dos atendimentos.

A cobertura vacinal contra influenza em Londrina, do público-alvo da campanha (idosos, crianças e gestantes), está em 52,91%. Especificamente no grupo dos idosos, ela chegou a 59,03%, nas crianças a 37,61%, e nas gestantes 28,36%. Em Londrina, a vacina contra a gripe está liberada para a população em geral, acima de 6 meses de idade, e é disponibilizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.





A diretora de Vigilância em Saúde da SMS, Fernanda Fabrin, ressaltou que a circulação viral ainda está em torno de 50%, porém os vírus circulantes mudaram um pouco a característica.





“O Rinovírus, que é um vírus mais comum de gripe, está mais presente. As síndromes gripais nas crianças, nos atendimentos do PAI, tiveram um aumento, mas provavelmente por conta do retorno às aulas, o que é esperado. Já as síndromes respiratórias agudas graves, dos pacientes internados, continuam em diminuição. Estes dados mostram que ainda temos que manter os cuidados, as orientações e as recomendações sobre etiquetas respiratórias. Quem ainda não se vacinou, principalmente os grupos prioritários, deve procurar as unidades de saúde e a qualquer sinal ou sintoma de um quadro mais agudo e intenso, precisa procurar o serviço de saúde o mais rápido possível”, apontou.



