Saúde instala armadilhas para monitorar mosquito da dengue em Apucarana

A AMS (Autarquia Municipal de Saúde) de Apucarana (Centro-Norte) está instalando ovitrampas na cidade, armadilhas destinadas a capturar ovos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Essa estratégia permite um monitoramento preciso das áreas de maior risco de infestação. A prefeitura atende recomendações do Ministério da Saúde e da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde).





As armadilhas serão instaladas a cada 300 metros em toda a cidade, com manutenção semanal e trocas regulares, assegurando a eficácia do controle. O uso das ovitrampas permitirá direcionar melhor os serviços de combate, possibilitando intervenções eficientes nas áreas mais críticas.

“Pedimos à população que colabore com os agentes de endemias, aceitando a instalação das armadilhas em locais estratégicos, pois essa medida é fundamental para identificar as áreas com maior infestação e reduzir os riscos de doenças transmitidas pelo mosquito", diz o secretário de Saúde, Emídio Bachiega."A ação conjunta entre a população e as autoridades de saúde é essencial para que Apucarana continue firme na luta contra a dengue”;





Ele acrescenta que os agentes de endemias estão atuando em todos os bairros de Apucarana, devidamente identificados com uniformes e crachás da Autarquia Municipal de Saúde. “Precisamos da colaboração de todos os apucaranenses para prevenção e imediatas ações para o enfrentamento da dengue”, reforça Bachiega.

De acordo com boletim semanal da Sesa, divulgado na terça-feira (22), Apucarana tem 11 casos de dengue neste período epidemiológico, que começou em agosto.





VACINA

A saúde pública reforça a importância da vacinação de crianças e adolescentes contra a dengue. “A vacina é segura, gratuita e está à disposição de todos nas 27 Unidades Básicas de Saúde de Apucarana”, reitera o prefeito Junior da Femac, lembrando que existem doses de vacinas suficientes, principalmente, na faixa etária de 10 a 14 anos. (Com informações da Prefeitura de Apucarana)





