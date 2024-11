Saúde investiga circulação do vírus causador da Febre do Nilo no norte do Paraná

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) finalizou nesta quinta-feira (28) uma ação de campo ampliada de vigilância da FNO (Febre do Nilo Ocidental) para o levantamento de informações, investigação epidemiológica e coleta de dados no município de Porecatu, região Norte do Paraná.





O trabalho durante a semana teve início após a identificação de equinos positivos para a doença. A ação foi organizada pela Sesa, o Cievs (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde), a 17ª Regional de Saúde de Londrina, além da Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), em conjunto com o município.

O vírus da FNO é transmitido pela picada de mosquitos infectados, principalmente do gênero Culex (pernilongo). No estado, a doença já foi identificada apenas em animais em 2021 e segue sendo monitorada desde então.





De acordo com Ivana Belmonte, coordenadora de Vigilância Ambiental da Sesa, a ação realizada na região Norte auxilia e é fundamental para identificar, de forma oportuna, a circulação do vírus em animais e na população.

“A partir destas coletas e de todo o trabalho de campo, a Sesa poderá elencar medidas de prevenção e controle de forma oportuna, reduzindo assim o impacto na transmissão humana no município e nas regiões adjacentes", ressaltou.





Ivana complementou ainda que, “assim como as demais doenças transmitidas por vetores, a FNO também pode ser evitada, com o auxílio do poder público e da população”.

A Febre do Nilo Ocidental é uma infecção viral aguda, causada por um arbovírus (vírus transmitidos por artrópodes – vetores). A doença pode transcorrer de forma assintomática, leve com febre passageira, e poderá evoluir para casos mais severos, com sinais de acometimento do sistema nervoso central (SNC) ou periférico.